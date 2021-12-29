В Хабаровске запустили первый в РФ линейный ускоритель нового поколения

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Хабаровском онкологическом центре запустили линейный ускоритель нового поколения, которых ранее не было в России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

"Краевой клинический центр онкологии получил санитарно-эпидемиологическое заключение на работу линейного ускорителя и уже начал принимать первых пациентов. Планировали только в феврале, но стартовали уже в этом году", - написал Никонов.

Линейный ускоритель Halcyon Elite подходит для лечения большинства онкологических заболеваний и дает возможность минимизировать побочные эффекты лучевой терапии за счет направления высоких доз радиации в раковые клетки точечно, без вреда для здоровых клеток. Запустить ускоритель в работу планировали только в феврале будущего года.

Радиотерапевтическую систему стоимостью 195 млн рублей приобрели по федеральному проекту "Борьба с онкологическим заболеваниями" и национальному проекту в сфере здравоохранения.

Переоснащение краевого онкологического центра идет в течение нескольких лет. В этом году приобретено медицинское оборудование на общую сумму 280 млн рублей. За прошедшие два года там установили новый аппарат для дистанционной лучевой терапии "Тератрон", аппарат близкофокусной радиотерапии, два рентген-аппарата и другое современное медицинское оборудование.