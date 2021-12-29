Почти 45 тыс. медиков обучат по принципу непрерывного образования в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Почти 45 тыс. человек обучат по итогам года в Свердловской области с помощью портала непрерывного медицинского образования в том числе для ликвидации кадрового дефицита в организациях первичной медико-санитарной помощи. Об этом сообщил в среду ТАСС замминистра здравоохранения области Андрей Шастин.

Как ранее сообщала ректор крупнейшего на Урале медицинского госуниверситета (УГМУ) Ольга Ковтун, в первичном звене региона недостает почти 800 специалистов по программам "Лечебное дело" и "Педиатрия". По ее словам, дефицит возможно ликвидировать к 2024 году. При этом скорейшего наполнения отрасли врачами нет в том числе из-за длительного обучения.

"Одной из целей проекта ["Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Свердловской области"] является увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. До конца года с помощью портала НМО (непрерывное медицинское образование) будет обучено 44 826 человек", - отметил он.

Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России нацелен на плавный переход от традиционной системы обучения к системе непрерывного образования специалистов. Портал содержит материалы по дополнительной подготовке медработников для борьбы с коронавирусом, а также приближенные к условиям реальной клинической практики интерактивные задачи по различным специализациям.

Шастин добавил, что для обеспечения системы здравоохранения региона квалифицированными кадрами в этом году также организовано обучение за счет бюджетных средств по программе специалитета "Лечебное дело" для 140 человек, "Педиатрия" для 60 человек, а также по программам ординатуры для 35 человек. Также на бюджетные места в Свердловский областной колледж зачислены почти 2 тыс. человек.

"В рамках проекта медицинский работник имеет право на выплату "подъемных" и на ежемесячную денежную компенсацию части расходов жилого помещения по договору найма", - добавил замминистра.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.