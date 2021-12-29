Большинство прошедших переобучение по нацпроекту в 2021 году нашли работу

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" завершили в 2021 году более 65 тыс. человек, из них трудоустроились уже 45 тыс. При этом каждый пятый открыл свое дело и оформил статус самозанятого, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета.

"Успешно завершили обучение в 89 ведущих вузах и образовательных организациях страны под кураторством Томского госуниверситета в этом году более 65 тыс. человек. 45 тыс. россиян сегодня трудоустроены, 19% из них открыли свое дело или оформили статус самозанятого", - рассказали в пресс-службе об итогах обучения в 2021 году.

Чаще всего на открытие собственного дела решаются мамы с детьми дошкольного возраста, граждане в поиске работы и те, кто находится в возрастной категории старше 50 лет.

"Бесплатно обучившись в федеральном проекте "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", россияне открыли свое дело по направлениям экскурсионной деятельности, фермерского дела, недвижимости, оказанию услуг SMM и таргета, дизайна интерфейсов, промышленного и гражданского строительства, маркетинга, работы с маркетплейсами", - добавили в пресс-службе.

Федеральный проект "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" помогает россиянам не только обучиться, но и трудоустроиться. Всего за год реализации проекта трудоустроиться смогли 45 тысяч человек, прошедших обучение в ведущих вузах России, под кураторством ТГУ.

Томский государственный университет - один из федеральных операторов проекта. Совместно с 89 вузами-партнерами он обучает востребованным профессиям на рынке труда с учетом запросов регионов и представителей бизнеса.

Проект рассчитан на четыре года и будет действовать до 2024 года. Бесплатное обучение ежегодно смогут получить более 100 тыс. человек по востребованным и перспективным направлениям, позволяющим трудоустроиться на современные производства и повысить качество трудовой деятельности.