Три новых детских сада открылись в Калининграде перед Новым годом

КАЛИНИНГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Три новых детских сада открылись в Калининграде в среду по национальному проекту "Демография". Учреждения готовы к приему детей, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Новые детские сады, рассчитанные в общей сложности на 460 детей, открылись в Калининграде в рамках национального проекта "Демография" на улицах Героя России Мариенко и Коммунистической", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что корпуса нового учреждения рассчитаны на 185 детей, в каждом из них разместят по девять групп, три из которых предназначены для малышей от полутора до трех лет.

В детском саду на улице Героя России Мариенко совместно со школой №58 будет открыта группа для детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Кроме того, открыт новый корпус детского сада на Орудийной в областном центре. Он рассчитан на 90 мест и включает две группы для малышей от полутора до трех лет и две - для детей от трех до семи лет, добавили в пресс-службе.

Губернатор области Антон Алиханов отметил, что детские сады приняты к эксплуатации, никаких претензий к строителям нет. "Все сады приняты "Роспотребнадзором", и начнут работать уже 10 января. Многие из них уж укомплектованы детьми, хотя пока не в полном объеме с учетом сроков приема документов, но в январе, я думаю, они уже будут полностью заполнены", - сказал он.

Алиханов отметил, что строительство детских садов является важной частью социальной политики властей, в том числе в Калининграде. "Мы активно участвуем в национальном проекте ["Демография"], и строительство детских садов является его частью. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы будут сданы в Калининграде еще два детских сада, у нас строится и тоже в ближайшие месяцы будет сдан детский сад в Добровольске. Заключен новый контракт по детскому саду в Багратионовском районе, и там тоже будет достроен он <...> в первой половине следующего года, чтобы уже заработать в летний период, и заключен контракт недавно был на строительство нового детского садика в Балтийске", - рассказал он. В пресс-службе областного правительства ТАСС уточнили, что в 2022 году в области планируют завершить строительство шести детских садов на 1 225 мест.