Омская область в 2022 году направит на мероприятия нацпроекта "Культура" 511 млн рублей

ОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области направят в 2022 году на реализацию нацпроекта "Культура" минимум 511 млн рублей, рассказал в среду ТАСС министр культуры области Юрий Трофимов. Благодаря успешной реализации нацпроекта, по которому сибирский регион является одним из лидеров в стране, финансирование мероприятий увеличилось за три года более чем в пять раз.

"На 2022 год у нас уже сейчас выделено на нацпроект 511 млн рублей. В течение года эта сумма будет увеличиваться, в частности, в нацпроект планируется включить школу креативных индустрий, которая одна из первых в России после Кемерово, Калининграда, Новосибирска и Владивостока появится в Омске. Это еще порядка 64 млн рублей", - сказал Трофимов.

По его словам, если в 2018 году региону было выделено на "культурный" нацпроект 107 млн рублей, то в 2021 году финансирование выросло до 593 млн рублей. "Мы рассчитываем, что в 2022 году общая сумма в итоге будет даже больше, - рассказал министр. - На самом деле это одна из самых больших цифр для регионов России, это позволяет нам дать большой толчок развитию культуры".

Добиться увеличения финансирования стало возможным благодаря выполнению всех намеченных по нацпроекту мероприятий. Например, Омская область входит в тройку лидеров по оснащению сельских районов автоклубами (18 машин), которые позволяют проводить культурные мероприятия даже в самых удаленных таежных поселениях. "Через пару лет мы обеспечим такими автоклубами все 32 района Омской области", - считает министр.

В следующем году регион продолжит оснащение школ искусств музыкальными инструментами (57 млн рублей) и капитальный ремонт домов культуры и детских школ искусств (200 млн рублей). "В ближайшие два года мы завершим все капитальные ремонты. Продолжается и реализация трехлетнего проекта по реконструкции в Омске театра юного зрителя. На эти цели будет направлено 180 млн рублей, общая же стоимость проекта превышает 500 млн рублей", - отметил Трофимов.

Он добавил, что в 2022 году в рамках нацпроекта открывается новое направление - ремонт и оснащение музеев в сельской местности. "Мы начнем эту программу с Тюкалинского историко-краеведческого музея. Его историческое здание станет частью большого туристического маршрута в Тюкалинск. Этот район и город - очень самобытная историческая и культурная локация", - подытожил министр.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.