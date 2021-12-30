В Приморье в 2022 году планируют отремонтировать шесть школ искусств

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья планируют в 2022 году отремонтировать и модернизировать здания шести школ искусств. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Алексей Чеблуков.

"Планируется выделить в 2022 году на ремонт и модернизацию шести детских школ искусств в муниципалитетах края более 101 млн рублей, в том числе более 16,2 млн из регионального бюджета. Ремонт будет проводиться в учреждениях, работающих в селах и небольших городах", - сообщил Чеблуков. Он добавил, что до конца 2024 года будут отремонтированы и модернизированы здания 12 школ искусств.

В городе Лесозаводске на севере края в 2022 году планируется отремонтировать два здания детской школы искусств. На это предусмотрено более 61,82 млн рублей. Заместитель председателя регионального правительства - министр культуры и архивного дела Елена Бронникова во время прямого эфира в Instagram сообщила, что в этом году 11 муниципальных школ искусств и один колледж культуры по нацпроекту "Культура" получили новое оборудование и литературу. "В позапрошлом году тоже 12 муниципальных детских школ искусств получили оборудование, один колледж - в этом году", - сказала Бронникова, отметив, что таким образом будут оснащены все муниципальные школы искусств. Еще в трех учреждениях выполнен капитальный ремонт.

Восемь детских школ искусств региона с 2022 по 2024 год будут получать музыкальные инструменты и художественный инвентарь. На это из федерального бюджета ежегодно будут выделять по 5 млн рублей.

Оснащение учреждений культуры, организация мероприятий, гастролей творческих коллективов и театров входит в задачи нацпроекта "Культура", созданного по инициативе президента России Владимира Путина. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.