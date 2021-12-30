В Приморье в 2022 году закупят оборудование для 21 дома культуры и двух театров

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Закупка оборудования, мебели и музыкальных инструментов запланирована в Приморье для 21 дома культуры и двух муниципальных театров. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края Алексей Чеблуков.

"В 2022 году из федерального и краевого бюджетов на обновление материально-технической базы 21 домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек предусмотрено 14,4 млн рублей. В краевом бюджете на укрепление материально-технической базы предусмотрено 36,12 млн рублей. Средства будут направлены на закупку необходимой техники, мебели и музыкальных инструментов. Необходимое оборудование также будет поставлено в Театр драмы Уссурийского городского округа и Находкинский городской театр кукол. На это будет направлено более 3,4 млн рублей", - сообщил Чеблуков.

Собеседник агентства добавил, что театры находятся в муниципалитетах с населением менее 300 тыс. человек. В 2023 году двум этим учреждениям выделят еще 3,4 млн рублей, а в 2024 году планируется направить на обновление их материальной базы 4 млн рублей.

Заместитель председателя регионального правительства - министр культуры и архивного дела Елена Бронникова во время прямого эфира в "Инстаграме" сообщила, что в следующем году будут открыты два народных театра в небольших городах Приморья. В 2021 году в регионе начали работать два таких театра, в каждом из которых заняты около 30 артистов-любителей. Постановки там помогают ставить профессиональные актеры и режиссеры из краевых учреждений культуры.

Оснащение учреждений культуры, организация мероприятий, гастролей творческих коллективов и театров входит в задачи нацпроекта "Культура", созданного по инициативе президента России Владимира Путина. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.