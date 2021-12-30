В Чите завершили строительство самой большой школы на 1,1 тыс. мест по нацпроекту

ЧИТА, 30 декабря. /ТАСС/. Подрядчик завершил строительство самой большой школы на 1,1 тыс. мест в Чите. Объект возводили по федеральному проекту "Современная школа" нацпроекта "Образование", сообщила в четверг пресс-служба правительства Забайкальского края.

Строительство школы началось в сентябре 2019 года, завершить работы планировалось в 2020 году, однако сроки сдачи объекта перенесли на год из-за нехватки иностранной рабочей силы после закрытия границ в пандемию коронавируса.

"Благодаря федеральному проекту "Современная школа" национального проекта "Образование" для 1 100 школьников Читы откроется новая школа. Завершение строительства образовательного учреждения в микрорайоне Октябрьский 30 декабря проинспектировал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Отметим, это единственная школа, которую возвели в Чите за последние 30 лет. Всего на объект затрачено более 1,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Школа получила номер 35, в ней предусмотрено 16 кабинетов для учащихся младших классов и 28 - для средних и старших классов. Кроме того, в здании есть пять спортивных залов, две столовые, библиотеки, компьютерные классы, актовый зал и музыкальные кабинеты со звукоизоляцией, а также лифты для учеников с ограниченными возможностями.

При осмотре объекта Осипов поручил Министерству образования и науки Забайкалья как можно скорее оснастить школу оборудованием и материалами для освоения образовательной программы. Однако в министерстве ТАСС не уточнили, когда именно планируется начать уроки в новой школе.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.