Нацпроект "Безопасные качественные дороги" стал самым узнаваемым в 2021 году

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Национальный проект "Безопасные качественные дороги" стал самым узнаваемым в 2021 году. Об свидетельствует опрос, результаты которого предоставлены ТАСС пресс-службой АНО "Национальные приоритеты".

Участие в опросе, проводившемся с 4 по 14 декабря на площадке VK, приняли 1 600 человек старше 18 лет. Более половины из них отметили, что в их семье есть автомобиль. 31% участников отметили, что органы власти стали уделять больше внимания качеству и безопасности дорог в стране. 36% заметили, что ремонтируется больше дорог.

"Нацпроект "Безопасные качественные дороги" стал лидером по узнаваемости в 2021 году. <...> Что особо важно, россияне фиксируют снижение перегруженности дорог, значит все меры, предпринимаемые в рамках нацпроекта, заметны для общества и дают должный эффект", - отметила руководитель информационного сопровождения инфраструктурных национальных проектов Анастасия Разинская.

По ее словам, за полгода узнаваемость нацпроекта выросла с 67% до 82%.

Cогласно результатам опроса, самыми узнаваемыми мерами проекта в 2021 году стали ремонт, реконструкция и строительство дорог, а также повышение безопасности дорожного движения и установка интеллектуальных транспортных систем на дорогах.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году по поручению президента РФ был переформатирован и получил новое название - "Безопасные качественные дороги". Основные цели проекта - рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии должна вырасти с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году и сохранится на этом уровне до 2030 г. Смертность в ДТП должна быть снижена с 10,9 человек на 100 тыс. населения в 2020 году до четырех человек на 100 тыс. населения в 2030 году.