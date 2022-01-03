Самарские власти направят 100 млн рублей на закупку оборудования для онкоцентров

САМАРА, 3 января. /ТАСС/. Власти Самарской области направят 100 млн рублей на закупку оборудования для центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в 2022 году. Дополнительно областное министерство здравоохранения запросило 40 млн рублей из регионального бюджета, сообщили ТАСС в областном Минздраве.

"Для проведения капитального ремонта помещений под размещение ЦАОП в 2022 году Министерством здравоохранения Самарской области запрошены дополнительные средства из областного бюджета в объеме 40 млн рублей. В 2022 году предусмотрено 100 млн рублей на закупку оборудования для новых ЦАОП", - рассказали в министерстве.

В 2021 году власти направили почти 40 млн рублей на капитальный ремонт в самарских городских больницах №6 и №7, где было запланировано создание ЦАОП. Для поставки оборудования - всего 12 единиц - были заключены контракты на сумму 99,75 млн рублей.

Помимо больниц №6 и №7, в Самарской области онкоцентры действует на базе четырех медучреждений региона - Самарской городской больницы №8, Самарской городской больницы №4, Тольяттинской городской поликлиники №3, в Сызрани в подразделении онкодиспансера. Всего по нацпроекту "Здравоохранение" в Самарской области до 2024 года планируется открыть 12 центров ЦАОП.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одна из целей нацпроекта "Здравоохранение". В целом он предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.