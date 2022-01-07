Эксперт заявил, что создание ИНТЦ на Дальнем Востоке необходимо включить в нацпроект

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Создание инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) в регионах Дальневосточного федерального округа необходимо включить в национальный проект, что позволит развивать отдаленные территории и сократить отток населения. Такое мнение ТАСС высказал в пятницу управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

"Опытные мощности научных организаций [ИНТЦ] могут быть использованы для решения сложных задач, поставленных для развития отдаленных территорий. Так как чем более развитым будет бизнес, чем более инвестиционно-привлекательной окажется территория, тем больше у местных жителей будет вариантов получить конкурентоспособную заработную плату. Этот фактор также привлечет уроженцев других регионов, которые могут заинтересоваться "Дальневосточным гектаром" и программами поддержки переезжающих и их семей. В этом формате включение создание ИНТЦ в рамках нацпроектов вполне возможно", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, благодаря ИНТЦ можно предотвратить отток рабочей силы из региона за счет вовлечения студентов в разработку востребованных на рынке технологий, которые помогут бизнесу работать эффективнее. Самойленко отметил, что регионам ДФО необходимо развитие информационных и биотехнологий, искусственного интеллекта, что позволит улучшить качество жизни населения и уровень заработных плат, а также регулирование поставок товаров, в том числе сырья и продовольствия, по доступным ценам.

"ИНТЦ будут хорошей поддержкой для экономики не только Хабаровска, Якутска и Южно-Сахалинска, где хотят открыть такие центры, но и для всего Дальнего Востока в целом, так как инновационные научно-технологические центры позволяют изучить текущее положение дел и дать рекомендации по изменению ситуации, а также организовать трансфер передовых компетенций вузов, которые можно использовать для внедрения в коммерческий оборот", - пояснил он.

В сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Алексей Чекунков во время доклада президенту РФ Владимиру Путину попросил рассмотреть распространение ИНТЦ в трех городах Дальневосточного федерального округа - Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске. Как позже заявил глава Якутии Айсен Николаев, в ИНТЦ в Якутске будут заниматься разработками в сфере IT-технологий и биотехнологий.

В настоящее время в России существуют четыре ИНТЦ: "Сириус" в Сочи, "Воробьевы горы" и "Долина Менделеева" в Москве, а также "Русский" во Владивостоке. Это территории для развития высокотехнологичного бизнеса и продвижения отечественных наукоемких продуктов и технологий. Главными преимуществами таких "технологических долин" являются налоговые и другие преференции.

О нацпроекте "Наука и университеты"

Согласно целям национального проекта "Наука и университеты", Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. В РФ должны создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач.