На реализацию нацпроектов в Марий Эл в 2022 году планируют направить более 11 млрд рублей

ТАСС, 8 января. Власти Марий Эл планируют направить 11,2 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности, экономического развития и торговли региона.

"Республика принимает активное участие в 11 национальных проектах, в рамках которых реализуется 46 региональных проектов. <…> В 2022 году планируется направить в рамках выше указанных региональных проектов 11,2 млрд рублей", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

По предварительным данным, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию девять объектов капитального строительства.

Отмечается, что в 2021 году на реализацию нацпроектов было направлено более 12 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2020 году. Было введено 22 социальных объектов, в том числе школы, детсады, объекты здравоохранения, спорта и культуры.

По данным пресс-службы, всего в рамках реализации национальных проектов на 2019-2024 годы в республике планируется ввести более 80 социально значимых объектов.

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на 6 лет - до 2030 года.