В школах Приамурья по нацпроекту к 2024 году вдвое увеличат число "Точек роста"

ТАСС, 9 января. Число "Точек роста" в школах Амурской области, которые открываются по нацпроекту "Образование", к 2024 году вырастет более чем вдвое, до 220, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Благодаря национальному проекту "Образование" в 2021 году в амурских школах открыто 29 центров "Точка роста". Они представляют собой цифровые лаборатории по физике, химии, биологии и экологии с современным оснащением (ноутбуками, цифровыми микроскопами, конструкторами для практики блочного программирования с комплектом датчиков и прочим инвентарем). Планируется, что к 2024 году "Точки роста" зайдут в 220 амурских школ", - сообщила пресс-служба, уточнив, что сейчас таких центров в регионе 97.

Отмечается, что федеральные средства, выделенные в рамках национального проекта, позволили начать строительство трех школ в области. Так, в Свободном образовательное учреждение, рассчитанное на 528 мест, уже сдано, новая школа примет первых учеников в этом году. Кроме этого, по нацпроекту ведется строительство школы на 165 мест в поселке городского типа Экимчан Селемджинского района, а самую большую школу региона, рассчитанную на 1,5 тыс. мест, строят в Благовещенске. Всего на эти три образовательных учреждения предусмотрено почти 3 млрд рублей, часть из них составляют средства областного бюджета.

Также по нацпроекту в 2021 году в Тынде открылся третий в регионе "IT-куб", первые два работают в Благовещенске и Свободном. Площадь нового центра составляет 980 кв. м, заниматься в нем по основным программам могут 400 детей в возрасте от восьми до 18 лет. Центр предлагает шесть направлений подготовки, среди которых "Программирование роботов", "Разработка VR/AR-приложений", "Цифровая гигиена и работа с большими данными". Дети здесь учатся бесплатно, операционные расходы на реализацию программ дополнительного образования взяла на себя область.

Нацпроект помог открыть в 2021 году пятый в области центр для детей с ограниченными возможностями здоровья "Доброшкола", теперь в школе-интернате №9 воспитанники с особенностями в развитии посещают коррекционные занятия, которые помогают им лучше адаптироваться в обществе, позволяют овладеть навыками востребованных профессий. В таких центрах акцент делается на профориентацию детей. Здесь ребята учатся обувному, пекарному, картонажно-переплетному делу.

"Такое количество центров для развития детей и молодежи, поддержки педагогов, сколько было открыто за последние три года, не создавалось в Амурской области никогда. Масштабная модернизация материально-технической базы системы образования региона стала возможной благодаря реализации национального проекта "Образование". Теперь важно, чтобы все новые объекты использовались на полную мощность, в том числе и другими учебными заведениями, где центров для детского развития пока не создано", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Василия Орлова.