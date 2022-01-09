В Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту провели капремонт в 11 домах культуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт 11 домов культуры провели в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту, направив на работы более 40 млн рублей. Еще в 36 зданиях выполнили текущий ремонт по проекту "Культура малой Родины", сообщили ТАСС в региональном министерстве культуры.

"В 2021 году в рамках нацпроекта "Культура" капитальный ремонт проведен в 11 домах культуры", - сообщили в министерстве.

Так, например, капремонт провели в ДК в Вознесенском, Гагинском, Уренском районах, в Чкаловске и других населенных пунктах. Всего на работы направили более 41 млн рублей. В 2022 году области из федерального бюджета выделили более 26 млн рублей на капремонты ДК.

Как отметили в министерстве, еще в 36 домах культуры в 2021 году провели текущий ремонт по проекту "Культура малой Родины". На объектах заменили окна и двери, проводку, систему отопления и энергоснабжения, отремонтировали фасады и кровли. На следующий год бюджет проекта в Нижегородской области составит 43,5 млн рублей.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.