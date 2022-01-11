Строительство Северного обхода планируется завершить к середине 2022 года

КАЛУГА, 11 января. /ТАСС/. Власти Калужской области рассчитывают завершить строительство Северного обхода протяженностью 21,7 км, который является частью кольцевой автомобильной трассы вокруг Калуги, в середине 2022 года. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша по итогам встречи с председателем комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым.

"Обсудили завершение строительства Северного обхода Калуги. Оно намечено на середину этого года. Что позволит завершить создание Калужского транспортного кольца и существенно разгрузить центральные улицы города от транзитного транспорта", - сообщил Шапша.

Ранее пресс-служба облправительства сообщала, что к началу декабря 2021 года уровень технической готовности Северного обхода составила 72,59%. На всех мостах и путепроводах смонтированы пролетные строения, идет установка шумозащитных экранов, барьерных ограждений, опор освещения. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Строительство Северного обхода началось в 2019 году, автомобильная дорога на протяжении 21,7 км будет иметь четыре полосы движения шириной 3,75 м, расчетная скорость движения - 120 км/ч. Реализация проекта завершит возведение кольцевой трассы протяженностью 83,7 км и интенсивностью транспортного потока до 40 тыс. автомобилей в сутки. Северный обход является одним из самых крупных дорожных проектов региона, стоимость объекта составляет около 12,9 млрд рублей.