В Якутии до 2024 года появятся три новых особо охраняемых природных территории

ТАСС, 11 января. Заповедник "Большое Токко", федеральный заказник "Лаптевоморский" и национальный парк "Момский" планируют сделать особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) до 2024 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

"В Якутии по нацпроекту "Экология" до 2024 года планируют создать три новых особо охраняемых природных территории - заповедник "Большое Токко", федеральный заказник "Лаптевоморский" и национальный парк "Момский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Якутии действует система особо охраняемых природных территорий, которая объединяет 235 ООПТ. Из них семь имеют статус федерального значения, в том числе "Ленские столбы", который с 2012 года признан всемирным наследием ЮНЕСКО, 130 ООПТ в Якутии обладают статусом территорий регионального значения, 98 - муниципального.

"С момента создания системы особо охраняемых природных территорий в Якутии прошло 25 лет. По признанию коллег из других регионов и зарубежных стран, наша республика находится на передовой в сохранении природных ресурсов, обладает высококвалифицированными кадрами заповедного дела и научным потенциалом", - цитирует пресс-служба слова главы Якутии Айсена Николаева.

Правительство республики в 2020 году утвердило научно-обоснованную схему размещения и развития охраняемых территорий до 2032 года с перспективой до 2050 года. Особая роль в ней отведена якутской Арктике, где обитают редкие виды животных и птиц. За последние годы в арктических районах создано три объекта федерального значения, среди которых - национальный парк "Кыталык", добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.