На ремонт трех трасс в Ленобласти из федерального бюджета выделят 0,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Субсидия в размере 500 млн рублей будет выделена из федерального бюджета для ремонта трех трасс в Ленинградской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Летом средства направят на ремонт шоссе от Гатчины до Павловска, а также на обновление трассы от Сертолово до Агаларово и дороги на Бугры, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Полмиллиарда федеральных субсидий будущим летом будут направлены на ремонт трех дорог Всеволожского и Гатчинского районов Ленинградской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Соответствующее финансовое соглашение заключено между региональным дорожным комитетом и Росавтодором", - рассказали в пресс-службе региональной администрации.

В общей сложности на выделенные средства планируют реконструировать около 30 км трасс в Ленинградской области. Выбранные для ремонта в этом году трассы являются наиболее загруженными в регионе, о необходимости их обновления неоднократно говорили граждане, отметил глава дорожного комитета Денис Седов.

Всего в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" с учетом расходов регионального и федерального бюджетов в этом году в области планируется отремонтировать порядка 100 километров региональных трасс.