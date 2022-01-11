На Кубани в 2022 году начнут реализацию проекта по обращению с ТБО

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Реализация масштабного двухэтапного проекта по обращению с твердыми коммунальными отходами, предусматривающего в том числе строительство трех комплексов по их переработке, начнется на Кубани в 2022 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края по итогам рабочей встречи губернатора региона Вениамина Кондратьева с гендиректором АО "РТ-Инвест" Андреем Шипеловым.

"Первый этап (проекта) предполагает создание комплексной инфраструктуры по обращению с отходами, начиная с внедрения раздельного сбора, промышленной сортировки, компостирования органики и переработки вторичных ресурсов. Это современная и оптимальная практика, сложившаяся в мире и соответствующая принципам экономики замкнутого цикла. В рамках предложенной программы "РТ-Инвест" построит три комплекса по переработке отходов", - цитирует Шипелова пресс-служба.

Два из них планируют открыть в Сочи и Темрюкском районе. Глава Кубани отметил, что это курортные территории, поэтому важно, чтобы современные комплексы отвечали всем экологическим требованиям. По словам гендиректора АО "РТ-Инвест", комплексы по переработке отходов будут работать по мировым экологическим стандартам, которые активно применяют, в частности, в Швейцарии, Франции, Германии. Комплексы позволят отказаться от создания новых полигонов, а также закрыть и рекультивировать действующие.

В рамках первого этапа в 2022 году на Кубани планируют внедрить двухконтейнерную систему раздельного сбора, с 2024 года - трехконтейнерную - с отдельным сбором органики. Предполагается начать рекультивацию свалки у поселка Кабардинка и полигона в Белореченском районе, наладить цифровой контроль и учет за движением мусора благодаря разработке "РТ-Инвест" - системы АИС "Отходы". Второй этап включает строительство двух заводов энергетической утилизации "хвостов" - отходов, которые нельзя вовлечь во вторичный оборот. Это может позволить к 2027 году снизить долю захоронений до 15%, закрыть и рекультивировать 14 полигонов, уточнили в пресс-службе.

"По предварительным данным переписи, на Кубани проживают около 7 млн жителей, в 2022 году планируем принять еще 17 млн туристов. Поэтому вопросы утилизации и переработки мусора имеют для нас первостепенное значение. Ежегодно в крае образуется более 2,5 млн тонн отходов, при этом проектная мощность действующих полигонов вдвое меньше. Сегодня нам нужны новые технологии и решения, и я благодарен руководству "Ростеха" за внимание к Краснодарскому краю. Со своей стороны готовы оказывать содействие - предоставлять меры господдержки", - приводит слова Кондратьева пресс-служба губернатора, добавив, что реализация проекта позволит решить проблему утилизации мусора и достичь показателей нацпроекта "Экология".