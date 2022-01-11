Новосибирский Институт физики полупроводников получит около 70 млн на обновление приборов

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Почти 69 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на обновление приборной базы Института физики полупроводников (ИФП) СО РАН в Новосибирске. Субсидия предоставляется по гранту национального проекта "Наука и университеты", сообщил ТАСС директор института Александр Латышев.

"У нас большой многофункциональный мультидисциплинарный институт. Когда мы получаем финансирование, стоим перед выбором - вложить все в одну область исследований или закрыть несколько более мелких потребностей. На эти деньги мы хотим приобрести специальное ультразвуковое оборудование для приваривания контактов микросхем, сенсоров, детекторов и т.д., создать так называемый химический центр для проведения экспериментов - это стерильный бокс с вакуумной гигиеной, купить вычислительный блок для спецзадач с параллельным вычислением", - сказал Латышев.

Институт занимается исследованием и разработкой различных полупроводниковых материалов, применяемых в микроэлектронике, а также созданием приборов, в частности, оптических, на их основе. Как пояснил ТАСС заместитель директора по научной работе ИФП Александр Милехин, новое оборудование позволит тестировать прототипы оптических устройств, проверять качество оптических покрытий, обнаруживать дефектные инструменты изделий.

"Новые приборы (уже приобретенные на средства субсидий и планируемые к закупке) позволят нам улучшить качество исследований, качество полупроводниковых устройств, создаваемых в институте", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2022 году на обновление приборной базы научных организаций Минобрнауки РФ выделит около 12,3 млрд рублей в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Средства распределяются на условиях выдачи грантов по заявкам учреждений.