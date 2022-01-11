В Петербурге выделят около 300 млн рублей на 2022 год на развитие городского спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Около 300 млн рублей будет выделено на проектирование, ремонт и оборудование спортивных площадок Петербурга для реализации нацпроекта "Демография". В Петербурге он реализуется за счет нескольких региональных программ, в числе которых "Спорт - норма жизни". Цель этой программы состоит в том, чтобы за 2019-2024 годы доля петербуржцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, дошла до 55%, сообщила во вторник пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Глава города подчеркнул, что в 2021 году было отремонтировано и оборудовано 53 спортивных площадки, из которых 44 - в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни". В ближайшие три года на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок предусмотрено финансирование около 300 млн рублей на 2022 год, 263 млн рублей - на 2023 год и 326 млн рублей - на 2024 год", говорится в сообщении.

Нацпроект "Демография" подразумевает выполнение нескольких задач в масштабах страны, и одна из них состоит в том, чтобы за 2019-2024 годы доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, дошла до 55%. В Петербурге нацпроект "Демография" реализуют с помощью пяти региональных проектов, в том числе и проекта "Спорт - норма жизни".

"Массовый спорт должен быть доступен всем горожанам. Сегодня катки и лыжные трассы есть практически во всех районах города. Большой спорт начинается с малого. Из юных спортсменов, которые сегодня делают первые шаги на льду дворового катка, могут вырасти олимпийские чемпионы", - приводит слова губернатора Санкт-Петербурга, Александра Беглова пресс-служба администрации.