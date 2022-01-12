В крупнейшем вузе Якутии создают нейросеть для обработки текстов на якутском языке

ЯКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Аспирант Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) работает над созданием нейронной сети, которая позволит обрабатывать тексты на якутском языке и создавать онлайн-переводчики с якутского. Об этом сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Молодой ученый-аспирант Института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета Иннокентий Иванов работает над разработкой нейросети, которая позволит создавать онлайн-переводчики с якутского на другие языки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для создания нейронной сети и наполнения базы данных Иванов обратился к веб-ресурсам якутских СМИ. В планах - улучшить качество генерации текста и проработать его практическое применение. "Следует внимательно отнестись к склонениям слов, дифтонгам (сочетание двух гласных звуков, произносимых слитно - прим. ТАСС). Смысл созданного нейронной сетью текста может исчезнуть после очередного неправильного склонения слов", - цитирует пресс-служба слова Иванова.

Проект должен завершиться в сентябре. По его итогам аспирант планирует опубликовать модель нейронной сети в открытом доступе. "Она [модель нейросети] является многоцелевой и не заточена под конкретную задачу, ее применение возможно в широком спектре программ и приложений. По мнению аспиранта СВФУ, таким образом сервис на якутском языке можно оперативно добавить в свой продукт - в свою очередь это откроет возможности для мгновенного перевода текста, общения с техподдержкой и многое другое", - добавили в вузе.

Работа ведется по федеральному проекту "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок" нацпроекта "Наука".