В волгоградских школах к 2024 году вдвое увеличат количество "Точек роста" по нацпроекту

ВОЛГОГРАД, 12 января. /ТАСС/. Число центров "Точка роста" в школах Волгоградской области, которые открываются по нацпроекту "Образование", к 2024 году вырастет более чем в два раза - до 510, сообщила в среду пресс-служба региональной администрации.

"В настоящий момент в Волгоградской области уже функционируют 195 центров "Точка роста", к 2024 году их количество увеличится более чем в два раза - в школах региона в общей сложности будет работать 510 центров. Сейчас потенциалом "Точек роста" пользуются свыше 69,6 тыс. школьников разных возрастов", - сообщила пресс-служба, добавив, что центры открываются по национальному проекту "Образование".

В 2022 году в регионе откроют еще 96 "Точек роста". По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, в сельских школах полностью обновят учебные помещения для "Точек роста" и установят современную технику, а педагоги пройдут курсы повышения квалификации. На занятиях в образовательных центрах используют высокотехнологичное оборудование - конструкторы для программирования, изучения робототехники, цифровые лаборатории, компьютерную и демонстрационную технику. В числе программ для школьников - "Занимательная технология", "Лего-конструирование", "Школьный квадрокоптер", "Юный шахматист", "Первая медицинская помощь", "Компьютерные технологии", "Игры в Scratch", "Школьный медиацентр" и "Творческая мастерская".

"Точки роста" - специальные образовательные центры, создаваемые на базе школ в селах и малых городах. Их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Открытие центров проходит в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", который направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.