Научные центры Новосибирска получили гранты на обновление оборудования в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Гранты на общую сумму более 1 млрд рублей получили 19 научных организаций Новосибирска в рамках национального проекта "Наука и университеты". Эти средства позволят осуществить обновление оборудования научных институтов, сообщается в официальном издании СО РАН "Наука в Сибири".

"В этом году на получение грантов на обновление приборной базы было подано 19 заявок - 17 от институтов Новосибирского научного центра СО РАН и двух расположенных в Новосибирске институтов Минздрава РФ: Национального медицинского исследовательского центра имени ак. Е. Н. Мешалкина (проводит исследования в области кардиологии) и Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна (проводит исследования в области травматологии). Новое оборудование позволит получить более точные результаты исследований, расширит возможности ученых, в том числе, молодых", - приводит "Наука в Сибири" комментарий заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой.

Общая сумма полученных институтами Новосибирского научного центра грантов составила более 1 млрд рублей. Больше всего средств - 203 млн рублей - получил Институт ядерной физики СО РАН, еще 135,8 млн рублей - Институт катализа СО РАН.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2022 году на обновление приборной базы научных организаций Минобрнауки РФ выделит около 12,3 млрд рублей в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Средства распределяются на условиях выдачи грантов по заявкам учреждений.