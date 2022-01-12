В Удмуртии в 2021 году создали свыше 1,3 тыс. автоматизированных рабочих мест для медиков

ТАСС, 12 января. Внедрение единого цифрового контура по нацпроекту "Здравоохранение" позволило создать около 1,3 тыс. новых автоматизированных рабочих мест в 2021 году для медиков в Удмуртии. Об этом сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"Для работы в едином цифровом пространстве в электронной медицинской карте для врачей и среднего медицинского персонала больниц республики в 2021 году были закуплены и введены в эксплуатацию 1 317 новых автоматизированных рабочих мест. В том числе 314 рабочих мест были созданы в фельдшерско-акушерских пунктах", - говорится в сообщении. Всего в Удмуртии функционирует 14,2 тыс. автоматизированных рабочих мест для медработников.

Также в правительстве уточнили, что в 2021 году появился интернет в 168 фельдшерско-акушерских пунктах. Всего к сети подключены 365 ФАПов из 577. Это позволяет фельдшерам сразу в системе увидеть результаты анализов пациента, например, теста на ковид.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.