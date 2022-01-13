Травников считает, что развитию НОЦ в стране помогут регуляторные и налоговые преференции

ТАСС, 13 января. Развитию Научно-образовательных центров (НОЦ), которые создаются в России по нацпроекту "Наука и университеты", могут способствовать налоговые и регуляторные преференции. Однако получать такие преференции НОЦ должны, когда будут достигнуты результаты важные для мировой науки, сообщил на Гайдаровском форуме губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука" Андрей Травников.

В рамках нацпроекта "Наука и университеты" в России создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединяют ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач. В декабре прошлого года глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил продлить программу поддержки НОЦ мирового уровня до 2030 года, сейчас она действует до 2024 года.

"Если у нас нет возможности или мы не видим целесообразности увеличивать прямую финансовую поддержку - сумму гранта, то есть же другие меры поддержки - преференции не только налоговые, но и очень важные регуляторные меры поддержки", - сказал он.

Травников предложил предоставлять разные пакеты поддержки НОЦ в зависимости от полученных научных результатов. "Мне видится три уровня статуса разных НОЦ. Первичный уровень - ты защитил программу, ее одобрили к реализации. Ты получил грант 127 млн рублей на выстраивание системы управления, приступил к реализации этой программы. По истечении какого-то срока - два или три года - отчитываешься о результатах. Показал результат, показал наработки, научные темы, перспективы и реальную отдачу в экономике, то тебе присваивается следующий уровень, и ты можешь получить следующий пакет поддержки - это, например, преимущество при участии в программах Минобрнауки", - пояснил он.

Новосибирский губернатор подчеркнул, что предоставлять НОЦ налоговые и регуляторные преференции необходимо при запуске проектов, важных для всей мировой науки.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.