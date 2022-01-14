В Волгоградской области заработали четыре новых центра амбулаторной онкологической помощи

ВОЛГОГРАД, 14 января. /ТАСС/. Прием пациентов в Волгоградской области начали вести еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), открытые по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

"В плановом порядке прием пациентов ведут еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Волжском, Калаче-на-Дону, Урюпинске и Палласовке. Работа по развитию сети ЦАОП проводится по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение", - сообщила пресс-служба.

По данным регионального комитета здравоохранения, общее число человек, которые смогут получать помощь в четырех новых центрах, - более 500 тыс. Всего в регионе работает 14 ЦАОП, которые начали открывать с 2019 года. Все они оснащены необходимым оборудованием: МРТ, КТ, рентгенами, маммографами, флюорографами, эндоскопическим оборудованием, аппаратами УЗИ. В планах также открытие еще двух онкоцентров в Котельниковском и Жирновском районах.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.