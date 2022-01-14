Почти 7,5 тыс. детей прошли обучение в нижегородских технопарках "Кванториум" в 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Обучение в детских технопарках "Кванториум" в Нижегородской области в 2021 году прошли почти 7,5 тыс. человек, еще 33 тыс. поучаствовали в тематических мероприятиях, организованных технопарками, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство образования, науки и молодежной политики.

"7 443 ребенка прошли обучение в детских технопарках "Кванториум" в Нижегородской области в 2021 году. Более 33 тыс. ребят приняли участие в различных тематических мероприятиях, организованных технопарками, сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области", - сказано в сообщении.

Так, в регионе сейчас действуют пять детских технопарков и три мобильных комплекса. Их посещают будущие инженеры и исследователи. Педагоги занимаются с детьми проектной деятельностью, обучают востребованным сегодня цифровым компетенциям, креативному мышлению, командной работе. Также "Кванториумы" организуют образовательные мероприятия, привлекают в Нижегородскую область участников из различных регионов страны.

"Дополнительное образование детей очень востребовано. Минувший год принес нам много испытаний, но вместе с этим - и немало результатов. Мы рады, что детские технопарки "Кванториум" работают как единый организм и выступают общей сетью, ведь это помогает выходить на более высокий уровень достижений", - приводит слова министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой пресс-служба.

За 2021 год детские технопарки организовали и провели Национальный чемпионат по робототехнике с международным участием "First Robotics Championship-Нижний Новгород 2.0", Межрегиональный онлайн-хакатон по виртуальной реальности "VRARHack52", Межрегиональный многопрофильный хакатон "На взлет".

Национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.