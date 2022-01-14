Удмуртский исследовательский центр получит 68 млн рублей на обновление приборной базы

ТАСС, 14 января. Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН получит в 2022 году почти 68 млн рублей на обновление оборудования по федеральному проекту "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" нацпроекта "Наука и университеты". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба центра.

"Комиссия Минобрнауки РФ одобрила заявку Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН на получение гранта в 67,9 млн рублей на обновление приборной базы", - сказано в сообщении.

В 2022 году основной упор будет сделан на технологические установки для получения новых материалов с применением методов ионного напыления и высокотемпературной плавки.

Как отметили в пресс-службе, в 2020 году - в первый год участия в программе - приобрели оборудования на 10 млн рублей, в 2021 году - уже на 46 млн рублей. Речь идет, в первую очередь, об оборудовании, которое позволяет получать научные результаты мирового уровня и востребовано, в том числе, организациями реального сектора экономики как Удмуртской Республики, так и других регионов России. Так, в 2021 году УдмФИЦ УрО РАН существенно укрепил приборную базу в области биологии и биотехнологии.

Сейчас в исследовательском центре сконцентрировано оборудование, позволяющее проводить в одном месте практически любые исследования, начиная с определения механических свойств образцов и заканчивая сверхточными оптическими измерениями.

Согласно целям национального проекта "Наука и университеты", Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. В РФ должны создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач.