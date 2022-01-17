В одном из сел Хабаровского края ввели станцию обезжелезивания воды по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 17 января. /ТАСС/. Работы по вводу станции обезжелезивания воды завершили в селе Красицкое в Вяземском районе Хабаровского края. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" более 500 жителей начали получать качественную питьевую воду. <...> Для реализации проекта потребовалось свыше 17,5 млн рублей. При этом 16,6 млн рублей были получены из федерального бюджета", - написал Дегтярев.

Ранее в частном секторе Красицкого пользовались водой из уличных колонок, а в многоквартирных домах из водопровода. Но концентрация марганца и железа снижала качество. Дегтярев добавил, что жители жаловались на мутность и цветность, металлический запах и кисловатый привкус воды.

"Наличие чистой воды является одним из основных критериев, определяющих качество жизни населения. Поэтому инициатива местных властей получила поддержку краевого правительства и была включена в федпрограмму "Чистая вода", - отметил Дегтярев.

За счет национального проекта в крае доступ к чистой воде получили село Красицкое и поселок Многовершинный Николаевского района, это в общей сложности почти 2,4 тыс. человек.

Ключевая задача проекта "Чистая вода" - добиться того, чтобы качественная питьевая вода поступала по системе централизованного водоснабжения. Запланированные мероприятия помогут улучшить качество жизни около пяти млн россиян. Согласно информации, размещенной на сайте регионального правительства, благодаря проекту в крае финансируется строительство и ремонт 37 современных объектов водозабора. В ближайшие три года в регионе реконструируют сильно изношенные водопроводные сети города Бикин, в 2022 году на эти цели край получит 535 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.