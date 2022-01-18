На Ямале в 2022 году отремонтируют по нацпроекту 11 дорожных объектов

ТАСС, 18 января. Работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" пройдут на 11 объектах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2022 году - в Салехарде, Лабытнанги, а также на четырех участках дорог регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства во вторник.

"В настоящее время подрядчики определены для семи объектов, для четырех проводятся конкурсные процедуры отбора. Контрактация объектов составляет уже около 65%. Работы на объектах начнутся сразу после наступления благоприятных погодных условий", - цитирует пресс-служба замдиректора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Светлану Гиллих.

В Салехарде приведут в порядок три улицы, в Лабытнанги - три участка на подъезде к станции Обская и одну улицу. На дорогах регионального значения - подъезд к селу, 12 км автодороги Сургут-Салехард и два участка на дороге Пурпе-Пуровск.

Ямал участвует в реализации нацпроекта третий год. В 2021 году в порядок было приведено около 40 км региональных дорог и почти 9 км муниципальной сети Салехарда и Лабытнанги.