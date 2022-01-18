В Челябинской области к 2025 году построят сеть перерабатывающих ТКО заводов

ЧЕЛЯБИНСК, 18 января. /ТАСС/. Сеть современных производств по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) создадут в Челябинской области к 2025 году. Это позволит вторично использовать до половины всего объема ТКО, сообщили ТАСС во вторник в компании "Центр коммунального сервиса", которая является региональным оператором по обращению с ТКО.

"В Челябинской области будут построены новые предприятия, работа которых позволит значительно сократить объемы захоронения мусора. Объекты, которые включены в территориальную схему, должны быть запущены в эксплуатацию к 2025 году. Их запуск позволит в перспективе 2025-2027 годов достичь показателей национального проекта "Экология", то есть доля отходов, которые должны возвращаться во вторичный оборот, будет составлять 50%", - сказал собеседник агентства.

В компании уточнили, что в магнитогорском кластере новый комплекс (полигон и производство по обработке отходов) должен начать работать уже в 2022 году, а через несколько лет подобный объект должен быть построен в челябинском кластере. Также в течение ближайших лет в карабашском кластере планируется возвести мусоросортировочный завод и предприятия по переработке вторичного сырья, включить этот объект в территориальную схему предложила компания "Центр коммунального сервиса".

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.