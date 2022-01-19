В Адыгее до конца года планируют благоустроить 30 дворовых территорий

МАЙКОП, 19 января. /ТАСС/. Власти Адыгеи до конца года по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жилье и городская среда") планируют благоустроить 30 дворовых и 12 общественных территории, сообщила в среду ТАСС главный специалист Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Анна Карева.

"До конца года по нацпроекту планируется благоустроить 12 общественных и 30 дворовых территорий в разных районах республики. Ранее по благоустройству в регионе лидировал республиканский центр - Майкоп, в этом году значительное внимание будет уделено созданию нового облика Яблоновского городского поселения Тахтамукайского района. В поселке городского типа Яблоновский, где много многоквартирных домов, планируется благоустроить одну общественную территорию и 11 дворовых площадок", - сказала она.

Главой республики Муратом Кумпиловым поставлена задача наращивать темпы работ для изменения облика поселка, граничащего с городом-миллионником Краснодаром, создав условия для повышения качества жизни населения, привлечения инвесторов. В Майкопе также до конца года благоустроят 11 дворовых территорий, в остальных муниципалитетах, кроме Майкопского и Шовгеновского, по одному.

"Общая субсидия на дворовые и общественные территории в этом году - 136,4 млн рублей, из них 121,5 млн рублей - федеральные средства. Сейчас еще продолжается разработка проектно-сметной документации на проекты в некоторых муниципалитетах, окончательно суммы на благоустройство будут известны после проведения госэкспертизы", - добавила собеседница агентства.

В минувшем году в республике по нацпроекту благоустроили 13 общественных и 34 дворовые территории на общую сумму 137,5 млн рублей. Программа по благоустройству дворовых и общественных территорий реализуется в Адыгее с 2017 года. С 2019 года ей был присвоен статус федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".