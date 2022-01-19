В Сочи в микрорайоне Бытха в 2023 году появятся школа и детский сад

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Новая школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 300 воспитанников появятся в микрорайоне Бытха в Сочи в 2023 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский после посещения объекта с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Юрием Гордеевым.

Микрорайон Бытха в Сочи за последние несколько лет значительно развился, там появились новые многоквартирные дома, жители которых испытывают дефицит социальных объектов. По последним данным, очередь в детские сады Сочи составляет порядка 15 тыс. человек.

"С заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Юрием Сергеевичем Гордеевым посетили место строительства школы и детского сада на северном склоне Бытхи. Они здесь очень необходимы - микрорайон активно растет и развивается. И скоро у его жителей все будет в шаговой доступности. Объекты возводим по национальному проекту "Жилье и городская среда". Планируем завершить работы в следующем году, и, конечно, не забудем про прилегающую территорию - ее благоустроим", - написал Копайгородский.

Кроме того, власти определили 12 пунктов, которые первоочередно реализуют в рамках программы комплексного развития курорта до 2030 года. Это модернизация системы водоснабжения, в частности в отдаленных селах, улучшение экологии, защита береговой линии от размытия. Проектирования работ уже идет, уточнил мэр.

"Для полноценного развития города требуется комплексный подход, который учитывал бы взаимоувязку всех основных направлений комфортной жизни и передвижения как для жителей города-курорта, так и для его гостей. Необходимо предусмотреть и достаточную для развития транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру, и объекты водоочистки с водоотведением", - сказал Гордеев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Ранее правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития Сочи до 2030 года. На нее будет направлено порядка 139 млрд рублей, в том числе почти 115 млрд рублей на модернизацию сетей водоснабжения, водоотведения и канализации.