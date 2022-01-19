Медколледжи Башкирии примут на 400 студентов больше для решения кадрового вопроса

УФА, 19 января. /ТАСС/. Количество мест в медколледжах Башкирии в 2022 году увеличили на 400 для решения вопроса обеспечения населения средним медицинским персоналом. Этот показатель заложен в нацпроект "Здравоохранение" и находится в зоне риска по не достижению, сообщили ТАСС в региональном проектном офисе правительства республики.

"По шести показателям нацпроекта "Здравоохранение" имеются риски недостижения, среди них - обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях. Причины: интенсивность движения и большая "текучесть" кадров в медицинских организациях. Принимаемые меры: популяризация профессии медицинского работника. В целях достижения результата увеличены контрольные цифры приема в медицинские колледжи Республики Башкортостан на 400 человек, в том числе по специальности: "Лечебное дело" на 150 человек, "Сестринское дело" на 250 человек", - говорится в сообщении.

Также в зоне риска оказались такие показатели, как обеспеченность врачами первичного звена и скорой медпомощи. Для решения задачи реализуется программа "Земский доктор", оказывается поддержка врачам "дефицитных" специальностей при приеме на работу, добавили в департаменте.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.