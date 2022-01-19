В Петербурге в нацпроект "Производительность труда" войдет 100 компаний в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют вовлечь в национальный проект "Производительность труда" в 2022 году еще 100 компаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения.

"В 2022 году запланировано вовлечение в национальный проект "Производительность труда" через адресные меры поддержки еще около 100 предприятий Петербурга. <…> В проекте уже участвуют более 100 предприятий города. Среди участников национального проекта лидируют предприятия обрабатывающей отрасли: от производства продуктов питания до машиностроения и электронной промышленности", - сказал представитель пресс-службы.

Пилотные проекты по оптимизации производственных потоков уже завершены на 51 предприятии. В среднем при внедрении предлагаемых нацпроектом инструментов и технологий время протекания производственных процессов снижается на 39%, на 31% увеличивается выработка. Кроме того, на 36% уменьшаются объемы незавершенного производства, а это позволяет дополнительно освободить ранее скрытые ресурсы предприятия.

Нацпроект "Производительность труда" призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.