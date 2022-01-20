На Камчатке в 2022 году обновят школы искусств в пяти населенных пунктах

ТАСС, 20 января. Власти на Камчатке обновят школы искусств в пяти населенных пунктах региона по национальному проекту "Культура". Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

"Здания учреждений культуры, в которых учатся юные музыканты и художники, обновят в Термальном, Эссо, Елизове, Николаевке и Усть-Камчатске", - говорится в сообщении.

В поселке Термальном заменят фасад здания, в Быстринской детской школе искусств и Елизовской детской художественной школе обновят внутренние помещения, в Николаевской детской школе искусств отремонтируют балконы, в Усть-Камчатской - будет установлена новая система отопления. На это запланировано 22,8 млн рублей, из них почти 20,5 млн рублей - из федерального бюджета.

В прошлом году по нацпроекту "Культура" на Камчатке провели капитальный ремонт здания детской школы искусств в Милькове. На сэкономленные в результате конкурсных процедур деньги там установили новые пожарную и охранную сигнализации.

Помимо этого, по нацпроекту укрепляется материально-техническая база учреждений. В 2021 году мильковская и елизовская детские школы искусств получили новые музыкальные инструменты - скрипки, гусли, пианино, баяны, рояль, гитары, саксофоны и другое, а также специальное оборудование - ноутбуки, оборудование для хореографического зала и учебную литературу.