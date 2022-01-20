Приангарье запросило у федеральных властей 5 млрд рублей на улучшение качества воздуха

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области запросили из федерального бюджета 5 млрд рублей на мероприятия по улучшению качества воздуха, из них 3 млрд необходимы для газификации Братска, без проведения которой не удастся достичь целевого показателя федерального проекта "Чистый воздух". Об этом в четверг сообщила журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

Братск с населением более 230 тыс. человек является одним из 12 городов России, которые вошли в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". К 2024 году в Братске должны сократить выбросы почти на 20%.

"Мы не выполним этот показатель, не выполним указ президента России, если не получим федеральное финансирование и не газифицируем Братск. С учетом того, что два года нам не выдавали федеральное финансирование [на проект "Чистый воздух"], мы в декабре подготовили заявку на 5 млрд рублей. Из них порядка 3 млрд - на газификацию, проведение трубы, которой газифицируют полностью весь Братск, так как сейчас только одна его часть газифицирована. А вторая часть этих средств предусмотрена в основном на замену автотранспорта и перевод его на биотопливо", - сказала министр.

Она уточнила, что за последние два года объем выбросов вредных веществ в воздух в Братске снизился на 5%, или 5,5 тыс. тонн. Этого удалось достичь за счет мероприятий, которые финансировали областной и муниципальный бюджеты, а также основные предприятия-загрязнители.

"Русал", "Илим", "Иркутскэнерго" за два года реализации проекта вложили более 8 млрд рублей в мероприятия по охране атмосферного воздуха. Они вложены в модернизацию оборудования, которое влияет на качество атмосферного воздуха", - сказала Трофимова.

Проект "Чистый воздух"

В России реализуется федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"), направленный на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах России, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны. В них должны быть реализованы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух.

Основные загрязнители воздуха в Братске - алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, завод ферросплавов, предприятия теплоэнергетики, транспорт. Одним из мероприятий комплексного плана в Братске является газификация. Сейчас город газифицирован всего на 10%.