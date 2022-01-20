Новак отметил уровень выполнения национальных целей развития в КБР

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил высокий уровень выполнения национальных целей развития в Кабардино-Балкарии в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам встречи вице-премьера с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.

"В рамках встречи стороны обсудили текущее социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии, а также ряд перспективных проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей региона. В ходе встречи Александр Новак подчеркнул высокий уровень выполнения республикой национальных целей развития в 2021 году", - говорится в сообщении.

Во время встречи речь шла о развитии туризма в республике, инвестиционной привлекательности, строительстве новых спортивных объектов.

"В Нальчике уже ведется сооружение физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта. Александр Новак также подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер в республике для снижения уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.