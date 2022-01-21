Ремонт дорог в Таганроге синхронизируют с модернизацией трамвайного хозяйства в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Второй этап реконструкции трамвайного хозяйства в Таганроге в 2022 году синхронизируют с ремонтом 15,6 км дорог. Об этом в пятницу сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"У объектов трамвайной инфраструктуры и участков дорожной сети, запланированных к ремонту, есть точки пересечения. Поэтому дорожные работы и реконструкция рельсовых путей должны быть синхронизированы таким образом, чтобы мы исключили любую возможность срыва сроков реализации двух важных для города проектов", - пояснил заместитель министра транспорта региона Алексей Колбин, слова которого привели в управлении информполитики.

Отмечается, что в 2022 году в рамках подписанного концессионного соглашения в городе реализуется второй этап реконструкции трамвайной инфраструктуры. Планируется построить 33,6 км трамвайных путей, реконструировать пять тяговых подстанций и трамвайное депо, приобрести 50 единиц нового подвижного состава. Параллельно приведут в нормативное состояние 16 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 15,6 км.

Как уточнили в управлении, ремонт объектов улично-дорожной сети в Таганроге ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В проекте модернизации трамвайного хозяйства участвуют госкорпорация ВЭБ.РФ, компания "Синара - транспортные машины" в лице дочерней "Синара - ГТР Таганрог", а также власти региона. В обновление трамвайной сети города планируется вложить 11,8 млрд рублей.