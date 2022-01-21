В Татарстане объем поддержанного экспорта субъектов МСП вырос в 3,5 раза по итогам года

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Объем экспортных контрактов, заключенных при участии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ), вырос в Татарстане в 3,5 раза по итогам 2021 года. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минэкономики республики.

"В 2021 году при содействии Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Фонда поддержки предпринимательства, подведомственного министерству экономики Татарстана, 70 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты на сумму $32 млн. Прирост по объему поддержанного экспорта составил 252% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. В прошлом году сумма контрактов составляла $9 млн.

Отмечается, что 31 предприниматель ранее не осуществлял экспортную деятельность. Количество стран, в которые осуществляются экспортные поставки субъектов МСП, выросло до 49.

"Всего с начала реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при содействии ЦПЭ 244 предпринимателя из республики заключили экспортные контракты", - сообщает пресс-служба. Общий объем экспорта татарстанских производителей, поддержанных Центром, превысил $65 млн.