В Приморье открылся детский центр консультирования реаниматологов

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Центр консультирования реаниматологов открылся в клинической больнице Приморья. Медики будут оказывать там помощь коллегам, работающим с детьми в неотложных состояниях, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Реанимационно-консультативный центр открыли в детской клинической больнице Приморья. Врачи краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке будут консультировать реаниматологов со всего Приморья. Высококвалифицированная реанимационная и анестезиологическая помощь и консультирование необходимы в ряде случаев для эффективной помощи ребенку, находящемуся в неотложном состоянии", - говорится в сообщении.

В региональном Минздраве отметили, что создание такого подразделения на базе детской клинической больницы важно потому, что именно в крупных медучреждениях работают сотрудники с достаточным уровнем профессионализма и квалификации, необходимым опытом и соответствующей технической поддержкой. У детской клинической больницы есть возможности для организации консультаций с помощью телемедицины. Это необходимо для оказания экстренной экспертной реанимационной помощи детям в сложных случаях.

"Врачи больницы знают обо всех детях, которых оперируют в муниципальных образованиях. С появлением регионального реанимационно-консультативного центра будет официально вестись мониторинг состояния прооперированных в крае детей", - отметила главный врач детской клинической больницы №1 Инна Зеленкова.

Нацпроект "Здравоохранение" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.