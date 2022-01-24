Власти Удмуртии планируют заключить более 2,5 тыс. соцконтрактов в 2022 году

ТАСС, 24 января. Удмуртия в 2022 году направит 311 млн рублей на заключение более 2,5 тыс. социальных контрактов. Средства можно будет направить, в том числе на развитие личного подсобного хозяйства, сообщает в понедельник пресс-служба главы и правительства республики.

"Поддержка на основании социального контракта с 2019 года осуществляется по нацпроекту "Демография", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году на мероприятия в рамках соцконтрактов выделено 311 млн рублей. Помощь смогут получить более 2,5 тыс. малообеспеченных семей", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что социальный контракт заключается по нескольким направлениям, средства выделяются на поиск работы, ведение ИП, а также на организацию личного подсобного хозяйства.

"По инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова с прошлого года появилось новое направление при получении соцконтракта - личное подсобное хозяйство с условием регистрации в качестве самозанятого. По направлению "личное подсобное хозяйство" в этом году предусмотрено более 20 млн рублей", - проинформировали в правительстве.

Так, при заключении социального контракта на поиск работы, у человека есть возможность получения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для дальнейшего трудоустройства. В рамках таких направлений как осуществление ИП и ведение личного подсобного хозяйства предусмотрена возможность получения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для дальнейшего трудоустройства.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".