Омская область более чем на 20% перевыполнила план по экспорту продукции АПК

ОМСК, 24 января. /ТАСС/. Аграрии Омской области в 2021 году экспортировали сельхозпродукции на сумму $280 млн, что более чем на 20% превышает установленный для региона нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" план. Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"Для нас установлен план в $231 млн, мы его перевыполнили более чем на 20%. По оперативной отчетности экспорт за 2021 год составил $280 млн. Это рост и по отношению к прошлому году, когда было экспортировано продукции на $260 млн", - сказал Дрофа.

В пресс-службе регионального Минсельхоза ТАСС уточнили, что наибольшую долю экспорта - 71% - составили зерновые культуры и масложировая продукция. Основными импортерами продукции АПК остаются Китай, Казахстан, Вьетнам, Киргизия и Монголия. Положительная динамика роста обеспечивается за счет господдержки экспортеров. В частности, им компенсируется часть расходов на транспортировку продукции, на приобретение упаковки на экспорт и предоставляет льготное кредитование.

По нацпроекту сибирский регион должен к концу 2024 года нарастить объема экспорта продукции АПК до $310,1 млн. В омском Минсельхозе отметили, что перспективными направлениями для наращивания поставок являются страны Азии, Северной Африки, а также Афганистан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2021 году здесь было собрано около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 363,4 тыс. тонн масличных культур, почти 460 тыс. тонн картофеля и овощей.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта.