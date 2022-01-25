Более 20 объектов водоснабжения построят в Поморье до 2024 года по проекту "Чистая вода"

АРХАНГЕЛЬСК, 25 января. /ТАСС/. Более 20 объектов водоснабжения построят или реконструируют в Архангельской области до 2024 года по проекту "Чистая вода", который входит в национальный проект "Жилье и городская среда", сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона. Общий объем финансирования проекта составит более 3 млрд рублей.

"В целом общий объем финансирования проекта "Чистая вода" до 2024 года составляет более трех миллиардов рублей. На эти средства будет построено или реконструировано 22 объекта водоснабжения, что позволит обеспечить качественной питьевой водой 151 тысячу северян", - сказали в пресс-службе.

В 2022 году будет вестись строительство 12 объектов водоснабжения, шесть будет завершено. Финансирование на 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличено почти на 200 млн рублей - до 704 млн рублей. В 2021 году построено четыре объекта водоснабжения.

Региональная программа "Чистая вода" (2019-2024 гг.) является частью федерального проекта и реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Цель программы - повышение к 2024 году до 73,1% доли населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Доля горожан, получающих данную услугу, должна возрасти до 89%.