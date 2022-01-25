В Волгоградской области за год появятся 12 учебных пространств по стандартам WorldSkills

ВОЛГОГРАД, 25 января. /ТАСС/. Современные площадки по стандартам WorldSkills в 2022 году появятся в пяти колледжах Волгоградской области. В общей сложности будет оборудовано 12 пространств, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Еще 12 учебных пространств оборудуют в рамках нацпроекта "Образование" в колледжах и техникумах Волгограда, Волжского и Михайловки в этом году", - сказали в пресс-служба, добавив, что современные площадки по стандартам WorldSkills в этом году откроют пять колледжей.

Сообщается, что в Волгограде в техническом колледже появятся мастерские для обучения логистов и специалистов по обслуживанию транспорта, в колледже машиностроения будут развивать информационные и коммуникационные технологии. В Волгоградском политехническом колледже и Серебряковском технологическом техникуме в Михайловке будут обучать по промышленным и инженерным направлениям, а Волжский политехнический техникум пополнится мастерскими по искусству, дизайну и сфере услуг.

"Каждой организацией уже разработаны дизайн-проекты обучающих площадок, определен перечень оборудования для них. В ближайшее время стартуют закупочные процедуры", - добавили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

Сейчас в Волгоградской области молодых специалистов готовят в 79 современных мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills, до 2025 года оборудуют еще 30.

Национальный проект "Образование" в числе прочего предполагает подготовку и переподготовку профессиональных кадров. В нацпроект входит федеральный проект "Молодые профессионалы", задачей которого, в частности, является повышение квалификации по программам, основанным на опыте союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.