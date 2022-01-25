В больницах Ярославской области стали внедрять цифровую систему работы со скорыми

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Новую информационную систему, позволяющую больницам подготовиться к приему экстренных пациентов, начали применять в Ярославской области благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Первым медучреждением, которое подключили к новой системе, стала клиническая больница №9 в Ярославле, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Электронное табло и специальная программа, установленные в приемном отделении, синхронизированы с машинами скорой медицинской помощи и информируют специалистов больницы о состоянии и предварительном диагнозе поступающих к ним пациентов еще до приезда скорой", - говорится в сообщении.

Благодаря информатизации врачи скорой помощи смогут перейти от бумажного к электронному формату заполнения карты пациента, сопроводительных талонов и других документов. Это позволит медикам сэкономить время, облегчить рабочий процесс, отдохнуть между выездами.

"Новая информационная система используется пока только на базе больницы №9, но в дальнейшем мы планируем внедрить ее во все больницы региона", - приводит пресс-служба слова и.о. директора департамента здравоохранения и фармации региона Оксаны Пиклун.

По словам Пиклун, в систему здравоохранения области активно внедряются современные цифровые технологии - уже используются электронная карта пациента, электронный рецепт, электронный больничный лист, а также доступна быстрая передача данных диагностических исследований в крупные больницы региона.