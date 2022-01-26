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Удмуртия получит 70 млн рублей на внедрение программы по уходу за пожилыми людьми

Система долговременного ухода призвана изменить сам механизм соцобслуживания

ТАСС, 26 января. Систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами начнут внедрять в Удмуртии в 2022 году. Пилотными стали город Можга и два района, республика получит на реализацию программы 70 млн рублей, сообщает  пресс-служба правительства региона.

"В рамках пилота Удмуртия получит из федерального бюджета 70 млн рублей. На эти деньги введут ставки сиделок, чтобы они в течение четырех часов могли бесплатно оказывать услуги семьям, в которых есть пожилые родственники, требующие ухода, в том числе будет приобретено оборудование в центры дневного пребывания, "Школы ухода" и пункты проката технических средств реабилитации в Можге, Можгинском и Кизнерском районах", - говорится в сообщении.

Система долговременного ухода призвана изменить сам механизм соцобслуживания. Один из главных недостатков сейчас - заявительный характер. Соцработники приходили тогда, когда их звали на помощь. Новый подход заключается в обратном: социальные службы сами находят тех, кому они могут быть необходимы.

По проекту в республике планируется создание специального координационного центра, который будет помогать решать ситуативные проблемы, консультировать по правовым вопросам, рассматривать жалобы и обращения семьи, организовывать взаимодействие семьи, сиделки, соцзащиты и медорганизаций.

Создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами вошло в национальный проект "Демография", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Федеральный проект "Старшее поколение" включает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, которая включает сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной формах.

Теги
РоссияУдмуртия
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