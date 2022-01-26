Цифровизацию почти 400 школ Тюменской области завершат в 2022 году

ТЮМЕНЬ, 26 января. /ТАСС/. Процесс цифровизации 368 школ Тюменской области завершится в 2022 году, в учреждениях установят круглосуточные системы видеонаблюдения, уже завершена установка точек Wi-Fi и контент-фильтров. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

"В 2021 году проведено проектирование ИТ-инфраструктуры в 504 зданиях общеобразовательных организаций Тюменской области, в 136 из них работы уже закончены. В оставшихся 368 зданиях городских и районных школ необходимая цифровая инфраструктура будет сформирована в этом году. Все технические требования к ИТ-инфраструктуре общеобразовательных организаций закреплены стандартом "Цифровая школа". Новое оборудование сделает доступным для применения цифровые инструменты для всех образовательных организаций", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, устанавливаемые системы видеонаблюдения круглосуточно следят за входом в здания школ и устроены так, что анализируют тех граждан, которые могут представлять для детей угрозу. Кроме того, уже установлено свыше 3 тыс. точек Wi-Fi и специальные контент-фильтры, которые позволяют оградить школьников от опасного контента в интернете.

Региональным проектом "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", куратором которого в Тюменской области выступает региональный департамент информатизации, предусмотрено формирование ИТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях.