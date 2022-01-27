В Приморье сдали в эксплуатацию более 885 тыс. кв метров жилья по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Объем сданного в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах в Приморье в 2021 году вырос на 34,4% до 535,47 тыс. кв метров. Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" в крае в прошлом году было сдано в эксплуатацию более 885 тыс. квадратных метров, сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

"Более 885 тыс. кв метров сдали по национальному проекту "Жилье и городская среда" в Приморском крае в 2021 году. Почти половина нового жилья приходится на Владивосток. Как сообщили в региональном министерстве строительства, в прошлом году в Приморье сдано в эксплуатацию 535,47 тыс. кв метров жилья в многоквартирных домах - 34,4% к уровню 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, во Владивостоке было сдано почти 454 тыс. кв метров жилья, в Надеждинском районе - 100 тыс. кв метров, в Артеме - 82 тыс. кв метров жилья. Кроме того, на 38,8% увеличился объем ввода индивидуального жилья.

"В 2021 году сдано около 350 тыс. кв метров индивидуального жилья при среднем ежегодном показателе за предыдущие пять лет в 228 тыс. Только в декабре прошлого года введено более 69 тыс. кв метров", - отмечается в сообщении.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.