На ликвидацию свалки в Омске за два года направят более 1,18 млрд рублей

ОМСК, 27 января. /ТАСС/. Власти Омской области направят в 2022-2023 годах более 1,18 млрд рублей на рекультивацию одной из четырех крупнейших свалок Омска в Центральном округе города. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

В ходе визита в Омск 26 августа 2021 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что в городе в рамках нацпроекта "Экология" планируется рекультивировать четыре свалки общей площадью более 180 га. Стоимость работ оценивается в сумму порядка 3,6 млрд рублей. В октябре прошлого года глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Омскую область в числе субъектов РФ, которые рискуют сорвать реализацию программы ликвидации мусорных полигонов. О неисполнении регионом целевых показателях проекта 14 октября заявила Абрамченко.

"Правительством Омской области распределены субсидии федерального бюджета муниципалитету города на рекультивацию в 2022-2023 годах объекта накопленного вреда окружающей среде в Центральном административном округе. <…> Объем субсидий, предоставляемых в целях организации работ по ликвидации свалки в Центральном округе в течение двух лет, составит 1 млрд 188 млн 838 тыс. 970 рублей. Конкурсная документация администрацией Омска уже подготовлена", - сообщила пресс-служба.

В правительстве отметили, что регион уже направил в Минприроды РФ заявку на финансирование рекультивации закрытой свалки в Советском округе Омска. Также власти заключили договор на проведение проектно-изыскательских работ для проектов рекультивации полигонов в Кировском и Ленинском округах города. Регион рассчитывает подготовить в срок всю необходимую документацию и получить федеральное финансирование на ликвидацию этих объектов уже в следующем году.

В июле 2021 года Генеральная прокуратура РФ объявила предостережение министру природных ресурсов и экологии Омской области Илье Лобову из-за срывов сроков разработки проектно-сметной документации для рекультивации свалок в Омске по нацпроекту "Экология". Кроме того, в прошлом году ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жители Омска пожаловались на плохую экологию в регионе. В ответ на обращение президент заявил, что власти региона до сих пор не подали заявки на ликвидацию двух наиболее крупных мусорных полигонов в Омске и призвал ускорить этот процесс. Путин также поручил кабмину и региональным властям до 1 ноября принять меры по сокращению срока ликвидации в городе несанкционированных свалок.